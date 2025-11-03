Brembo a EICMA 2025 | innovare per ispirare tra tecnologia design e passione

A EICMA 2025, il salone internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano, Brembo si conferma protagonista assoluta della scena mondiale del motociclismo. Il Gruppo, leader globale nei sistemi frenanti, presenta un ecosistema integrato di tecnologie e soluzioni che uniscono innovazione, design e passione, con l’obiettivo di “innovare per ispirare”. L’azienda bergamasca, ormai punto di riferimento trasversale per i principali marchi del settore, consolida il proprio ruolo di solution provider a 360°, offrendo “soluzioni dedicate ai diversi segmenti in cui è presente” e confermando la sua strategia di anticipare le sfide di un mercato in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

