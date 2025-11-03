Andrea Sottil arriva in sala stampa molto tranquillo, quasi si aspettasse questa bella reazione dei suoi dopo la sconfitta nel derby di martedì scorso al Mapei. "E’ stata una grande partita contro un avversario forte, lo sapevamo. La Juve Stabia ha una forte identità, palleggia bene, quasi tutti i giocatori schierati oggi hanno fatto la scorsa stagione la semifinale playoff. Però noi abbiamo meritato ampiamente questa vittoria, potevamo fare subito gol, e in ogni caso siamo sempre stati bravi nel difenderci senza subire più di tanto. Nella ripresa la squadra ha cambiato marcia e ha chiuso la partita, creando anche situazione per fare più gol di quelli che ha fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bravi a segnare e a difenderci senza subire"