Brasile la Zombie Walk a San Paolo riunisce migliaia di persone | le immagini
Centinaia di persone vestite da zombie si sono riunite domenica a San Paolo per la parata annuale Zombie Walk. L’evento, che si tiene ogni anno in occasione del Giorno dei Morti in Brasile, unisce il divertimento alla celebrazione culturale, riunendo appassionati di film horror, fantasy e trucco artistico. Gli organizzatori affermano che la tradizione, che sfila per le strade di San Paolo dal 2006, mira a riunire le persone in una giornata spesso segnata dal lutto — trasformandola in una giornata di caos giocoso e celebrazione artistica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
