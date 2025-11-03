Brasile il principe William in visita al Pan di Zucchero di Rio de Janeiro
Il principe William ha visitato il monte Pan di Zucchero a Rio De Janeiro, all’inizio di una visita di cinque giorni in Brasile. William era accompagnato dal sindaco di Rio, Eduardo Paes. L’erede al trono britannico sarà questa settimana per le strade di Rio de Janeiro per promuovere il suo Earthshot Prize, un’iniziativa per trovare soluzioni ai principali problemi ambientali. Seguirà il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30, sempre in Brasile, dove William rappresenterà suo padre, il re Carlo III, e il governo del Regno Unito. Il viaggio di William nella metropoli brasiliana nota per la spiaggia di Copacabana e il Carnevale annuale, è l’ultima puntata del tentativo della monarchia di ritrarre il principe come uno statista pronto a diventare re. 🔗 Leggi su Lapresse.it
