Bradisismo via al progetto di monitoraggio sismico negli edifici dell' università Federico II

Monitorare lo scuotimento e la risposta delle strutture nelle sedi dell’università degli studi di Napoli Federico II per effetto dei terremoti. Questo è l'obiettivo del progetto sperimentale della task force d’ateneo che dal 2023, anno della sua istituzione, si occupa di studiare il rischio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

