Box Office ITALIA | La vita va così vince la sfida di Halloween
Il film La vita va così ha portato a casa la vittoria nel Box Office ITALIA nel weekend contraddistinto dalla celebre festa di Halloween. Mentre negli USA – qui i dati del weekend – andava in scena uno dei peggiori weekend di Halloween da oltre 30 anni ad oggi, il botteghino nazionale ha offerto uno dei migliori weekend dell’anno, il settimo per essere precisi. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il weekend 30 ottobre2 novembre ha portato nelle casse degli esercenti una cifra pari a 8.5 milioni di euro, con un calo del 26% circa rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, ma con un 42% rispetto a soli sette giorni fa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
