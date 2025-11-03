Botte davanti alle figlie sputi e pugni | Ti rendo zoppa per la vita La polizia lo arresta al centro commerciale

Milano, 3 novembre 2025 – L’ha seguita fino al centro commerciale, insultata, presa a sputi, e a pugni, davanti alle figlie di lei, due bambine di cinque e nove anni. Poi è scappato, ma s’è piazzato a bere in una trattoria dello stesso paese dell’hinterland dove l’ex compagna si era rifugiata a casa di parenti, dopo aver dovuto abbandonare la propria, una decina di giorni prima, per scappare da quell’uomo col quale aveva una relazione e conviveva da cinque mesi, e che aveva denunciato tre volte per le violenze che le infliggeva. Il cellulare spaccato . Lui, Massimiliano P., 43 anni, di Milano, ha trascorso il paio d’ore impiegato dai poliziotti della volante del commissariato Bonola, guidati dal primo dirigente Carmine Mele, per trovarlo e arrestarlo in flagranza differita per atti persecutori continuando a insultare e minacciare la ex con messaggi sul telefono del parente che la ospita – il numero di lei il 43 enne non l’aveva semplicemente perché a settembre le aveva spaccato il cellulare –, “rassicurandolo“ così: “ Ma non l’ammazzo (. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

