Botte davanti alle figlie sputi e pugni | Ti rendo zoppa per la vita La polizia lo arresta al centro commerciale
Milano, 3 novembre 2025 – L’ha seguita fino al centro commerciale, insultata, presa a sputi, e a pugni, davanti alle figlie di lei, due bambine di cinque e nove anni. Poi è scappato, ma s’è piazzato a bere in una trattoria dello stesso paese dell’hinterland dove l’ex compagna si era rifugiata a casa di parenti, dopo aver dovuto abbandonare la propria, una decina di giorni prima, per scappare da quell’uomo col quale aveva una relazione e conviveva da cinque mesi, e che aveva denunciato tre volte per le violenze che le infliggeva. Il cellulare spaccato . Lui, Massimiliano P., 43 anni, di Milano, ha trascorso il paio d’ore impiegato dai poliziotti della volante del commissariato Bonola, guidati dal primo dirigente Carmine Mele, per trovarlo e arrestarlo in flagranza differita per atti persecutori continuando a insultare e minacciare la ex con messaggi sul telefono del parente che la ospita – il numero di lei il 43 enne non l’aveva semplicemente perché a settembre le aveva spaccato il cellulare –, “rassicurandolo“ così: “ Ma non l’ammazzo (. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Botte da orbi di fronte alla stazione: maxi rissa con calci e pugni davanti ai passanti ift.tt/XPUarjk - X Vai su X
Davanti ai giudici, un 77enne di Falconara ha ricostruito quella giornata di fine maggio 2023 che, dice, non potrà mai dimenticare. «Chi mi picchiava a destra, chi a sinistra. Non ho fatto neanche in tempo a reagire. Ho preso le botte, poi non ho visto più niente Vai su Facebook
Prende a schiaffi e sputi in faccia la ex al centro commerciale davanti alle sue bambine, poi va a fare un aperitivo - Grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo circa due ore dopo, seduto a un tavolo di un’osteria ... Secondo today.it
Massacra di botte la compagna davanti alla figlia minorenne: arrestato un 41enne ad Ardea - È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un uomo di 41 anni residente ad Ardea, nella città metropolitana di Roma. Come scrive fanpage.it
Papà-padrone sequestra le figlie piccole in casa. La minaccia con la balestra, botte, insulti e punizioni: anni di violenze nascoste - padrone, costrette a seguire regole severe e crudelmente punite per la minima disobbedienza. Riporta leggo.it