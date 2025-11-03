Boscoreale omicidio Pasquale Nappo | si costituiscono due giovani di Torre Annunziata

Si tratta di un 18enne e un 23enne che si sono costituiti ai carabinieri dicendo di essere stati loro a sparare contro Nappo. La Procura d Torre Annunziata ha quindi emesso un provvedimento di fermo nei confronti dei due giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Boscoreale, omicidio Pasquale Nappo: si costituiscono due giovani di Torre Annunziata

