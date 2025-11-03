Boscoreale omicidio Pasquale Nappo | si costituiscono due giovani di Torre Annunziata

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un 18enne e un 23enne che si sono costituiti ai carabinieri dicendo di essere stati loro a sparare contro Nappo. La Procura d Torre Annunziata ha quindi emesso un provvedimento di fermo nei confronti dei due giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

boscoreale omicidio pasquale nappo si costituiscono due giovani di torre annunziata

© Ildifforme.it - Boscoreale, omicidio Pasquale Nappo: si costituiscono due giovani di Torre Annunziata

Argomenti simili trattati di recente

boscoreale omicidio pasquale nappoOmicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Lo riporta quotidiano.net

boscoreale omicidio pasquale nappoOmicidio del 18enne Pasquale Nappo a Boscoreale: fermati due giovani di Torre Annunziata - Due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri nella notte. tg.la7.it scrive

Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, spari da uno scooter in corsa: il 18enne forse ucciso per sbaglio - A notte fonda, intorno alla 2:30, i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati informati dal pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Boscoreale Omicidio Pasquale Nappo