Boscoreale due giovani si consegnano per l’omicidio di Pasquale Nappo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli arresti e la confessione. Due ragazzi, di 18 e 23 anni, si sono presentati spontaneamente ai Carabinieri confessando di essere stati loro a sparare contro Pasquale Nappo, il diciottenne di Boscoreale morto nella notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola sono stati esplosi da uno dei due coetanei, e uno di questi si è rivelato fatale per la vittima. Dinamica dell’azione. I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando hanno compiuto l’agguato. Indagini e provvedimenti. La Procura di Torre Annunziata ha disposto un fermo nei confronti dei due ragazzi, mentre le indagini sono affidate al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata, coordinato dalla Procura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Boscoreale, due giovani si consegnano per l’omicidio di Pasquale Nappo

