Boscoreale 18enne ucciso durante sparatoria Il padre | Non era lui l’obiettivo

Il padre del giovane ucciso a Boscoreale a colpi di pistola: “Mio figlio si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l’obiettivo”. Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Boscoreale, 18enne ucciso durante sparatoria. Il padre: “Non era lui l’obiettivo”

