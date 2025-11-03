Boscoreale 18enne ucciso a colpi di pistola | fermati due ragazzi di 18 e 23 anni

Fermati due ragazzi di 18 e 23 anni. Sono accusati di aver esploso almeno tre colpi di pistola in piazza Pace, a Boscoreale (Napoli), uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. I due, originari di Torre Annunziata, si sono presentati spontaneamente ai carabinieri nella notte. Boscoreale, 18enne ucciso a colpi di pistola: fermati due ragazzi di 18 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

boscoreale 18enne ucciso a colpi di pistola fermati due ragazzi di 18 e 23 anni

Boscoreale, 18enne ucciso a colpi di pistola: fermati due ragazzi di 18 e 23 anni

