Boscoreale 18enne ucciso a colpi di pistola | fermati due ragazzi di 18 e 23 anni

Fermati due ragazzi di 18 e 23 anni. Sono accusati di aver esploso almeno tre colpi di pistola in piazza Pace, a Boscoreale (Napoli), uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. I due, originari di Torre Annunziata, si sono presentati spontaneamente ai carabinieri nella notte.

Sono scioccato e molto addolorato per gli episodi di queste ore, che ci impongono di agire oltre i colori politici. Abbiamo perso dei giovanissimi, con spari fra la gente a Boscoreale - dove hanno ucciso un 18enne, Pasquale Nappo - e nel Messinese, dove un 1

