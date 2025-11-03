Borghi lo ha notato | La Juve deve alzare il livello ma c’è un messaggio che Spalletti ha dato subito molto chiaramente

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’analisi del giornalista. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, coinciso con la vittoria in trasferta contro la Cremonese, ha offerto spunti di analisi significativi, specialmente riguardo l’immediata impronta tattica del nuovo allenatore. Dagli studi di  Sky Sport, il giornalista  Stefano Borghi  ha commentato la prestazione dei bianconeri. Secondo Borghi, il dato più rilevante emerso dalla partita è la rapidità con cui Spalletti ha preso in mano le redini tecniche e psicologiche della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

borghi lo ha notato la juve deve alzare il livello ma c8217232 un messaggio che spalletti ha dato subito molto chiaramente

© Juventusnews24.com - Borghi lo ha notato: «La Juve deve alzare il livello ma c’è un messaggio che Spalletti ha dato subito molto chiaramente»

Argomenti simili trattati di recente

Borghi: “Spalletti già molto connesso con quello che ha a disposizione. Ha avuto delle risposte abbastanza chiare, ma…” - Stefano Borgh, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione della Juventus. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Borghi Ha Notato Juve