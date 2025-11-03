Borghi lo ha notato | La Juve deve alzare il livello ma c’è un messaggio che Spalletti ha dato subito molto chiaramente

L'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, coinciso con la vittoria in trasferta contro la Cremonese, ha offerto spunti di analisi significativi, specialmente riguardo l'immediata impronta tattica del nuovo allenatore. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano Borghi ha commentato la prestazione dei bianconeri. Secondo Borghi, il dato più rilevante emerso dalla partita è la rapidità con cui Spalletti ha preso in mano le redini tecniche e psicologiche della squadra.

