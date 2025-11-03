Borges avverte la Juventus | È una squadra molto matura la sua qualità è evidente Ma noi saremo super motivati

Borges avverte la Juventus: «È una squadra molto matura, la sua qualità è evidente». Le sue dichiarazioni in vista del match di Champions. Rui Borges ha parlato a Sport Tv in vista del match di Champions League in programma domani contro la Vecchia Signora. Le sue parole JUVENTUS – « Che si mantenga all’interno di quelli che sono i suoi obiettivi. È una squadra molto matura, deve essere una delle squadre con più presenze. La sua qualità è ben evidente. Oltre alla qualità individuale. Un cambio di allenatore porta a un impegno diverso. Abbiamo solo una partita del mister Spaletti da analizzare » SPORTING – « Non sono molto incline a pensare alle fasi della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

