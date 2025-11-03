Boom di reati e città rosse sul podio | cosa dicono i dati del Viminale sulla criminalità

Boom criminalità in Italia, sul podio le città guidate dalla sinistra. Nel 2024 i delitti denunciati sono aumentati, con una crescita più evidente nella microcriminalità urbana. Le segnalazioni complessive alle autorità giudiziarie da parte delle forze di polizia hanno raggiunto quota 2,38 milioni, con un incremento dell’1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% rispetto al 2019. I dati, diffusi dal ministero dell’Interno e analizzati dal Sole 24 Ore, confermano la risalita post-pandemia, pur restando inferiori ai livelli di dieci anni fa (-15% rispetto al 2014). Milano, Roma e Firenze guidano l’Indice della criminalità 2024, che misura il numero di denunce per 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boom di reati e città “rosse” sul podio: cosa dicono i dati del Viminale sulla criminalità

