Boom di reati e città rosse sul podio | cosa dicono i dati del Viminale sulla criminalità

Boom criminalità in Italia, sul podio le città guidate dalla sinistra. Nel 2024 i delitti denunciati sono aumentati, con una crescita più evidente nella microcriminalità urbana. Le segnalazioni complessive alle autorità giudiziarie da parte delle forze di polizia hanno raggiunto quota 2,38 milioni, con un incremento dell'1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% rispetto al 2019. I dati, diffusi dal ministero dell'Interno e analizzati dal Sole 24 Ore, confermano la risalita post-pandemia, pur restando inferiori ai livelli di dieci anni fa (-15% rispetto al 2014). Milano, Roma e Firenze guidano l'Indice della criminalità 2024, che misura il numero di denunce per 100mila abitanti.

Blog | Reati sui minori: oltre 7mila casi, boom del digitale e più vittime femminili - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/06/reati-sui-minori/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759758949… - X Vai su X

SANITA': IN VENETO E' BOOM DELLE CLINICHE PRIVATE Oggi ho visitato tre ospedali del rodigino, l’ospedale di Trecenta, l’ospedale di Adria e l’ospedale di Rovigo. Nelle scorse settimane avevo presentato anche delle interrogazioni per chiedere conto de - facebook.com Vai su Facebook

In Molise boom di reati a danno di minori, +28% nel 2024 - Sono stati 23 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Molise, in aumento del 28% rispetto al precedente anno. Si legge su ansa.it

Mare Monstrum, boom di reati sulle coste secondo il Rapporto di Legambiente: ecomostri, rifiuti e illeciti - Cemento illegale, inquinamento, pesca di frodo e violazioni del Codice di navigazione: per le coste e i mari italiani l'anno ... corriere.it scrive