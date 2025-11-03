Boom di divorzi! Una psicologa svela | I figli mi chiedono sempre queste domande

Una psicologa risponde alle domande più comuni che i figli di coppie divorziate si pongono, quando i genitori sono in crisi A settembre si registra il picco delle richieste di divorzio. Una decisione difficile per i genitori, che spesso non viene compresa dai figli. Cosa si chiedono i ragazzi che si trovano a vivere queste situazioni? Quali sono le domande più comuni che si pongono o che girano agli specialisti? A rispondere è la psicologa Vanessa Maes, esperta del settore. La dottoressa, accompagna i bambini durante e dopo il divorzio. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

