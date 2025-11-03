BOOM! BARBARA D’URSO SUPERA DI NUOVO CANALE 5 CON CLASSE E ZERO POLEMICHE

Bubinoblog | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle festeggia una sesta puntata con ascolti in crescita e una distanza ridotta da Tu Sì Que Vales. In particolare si segnala il famoso “blocco d’Urso”, monitorato da tutti gli addetti ai lavori. Nel post verità, uscito solo su BubinoBlog sul sorpasso di Rai1 su Canale 5, è stata coniata l’espressione diventata ormai un tutt’uno con l’analisi degli ascolti degli show di Maria De Filippi e Milly Carlucci. A proposito di Ballando, degno erede dei grandi varietà del passato, sabato ha regalato una puntata dominata dai balli, dalle esibizioni e dove le polemiche sono state azzerate o inerenti al tema del ballo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

