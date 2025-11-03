Bonus mobili la legge di Bilancio proroga la detrazione per chi rinnova gli elettrodomestici e gli arredi di casa

La legge di Bilancio 2026 ha prorogato al prossimo anno il bonus mobili, cioè la detrazione per rinnovare gli elettrodomestici e gli arredi di casa. Invariate le regole di fondo per poter continuare ad accedere all’agevolazione: è necessario ristrutturare casa per poter portare in detrazione i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi Bonus mobili, prevista la proroga al prossimo anno. Nel corso degli ultimi anni il bonus mobili si è andato ad affiancare al bonus ristrutturazioni: l’agevolazione ha permesso alle famiglie italiane di accedere ad una detrazione del 50% sugli acquisti effettuati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

