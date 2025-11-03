Bonus affitto fino a 2.000 euro come ottenere la detrazione nel 730 e i sussidi
Nonostante sia stato annunciato già in estate, il Piano Casa del Governo non è stato inserito nella Manovra finanziaria. Niente bonus quindi per gli affitti, nemmeno per le giovani coppie indicate da Meloni come l’oggetto del provvedimento. Ci sono però alcuni modi per detrarre parte del proprio affitto dalle tasse, nella dichiarazione dei redditi. La percentuale detraibile cambia a seconda della situazione dell’inquilino, con vantaggi per giovani e lavoratori. Un altro modo per ottenere un aiuto sull’affitto è quello di rivolgersi al proprio comune. Alcune amministrazioni locali, in fatti, hanno creato dei bonus affitti locali, come quello di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vita breve per il bonus affitto destinato ai neo dipendenti: non c'è nessuna proroga nella Manovra 2026. Tutto può ancora cambiare, ma per ora l'agevolazione scade a fine anno - Imposte / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Imposte sui redditi - X Vai su X
Regione Liguria. Contributi a fondo perduto per: 1 Nuove imprese Per chi avvia una nuova attività nei comuni con meno di 2.500 abitanti Bonus affitto fino a 300 €/mese per 5 anni ? Domande aperte fino al 31 dicembre 2025 2 imprese esisten - facebook.com Vai su Facebook
Agevolazioni 2026 per chi vive da solo: la guida completa ai bonus per single - Scopriamo i bonus disponibili per chi vive da solo: affitto, mutuo, bollette, psicologo e welfare aziendale spiegati in modo chiaro. Da alfemminile.com
Bonus e aiuti per single, dall'affitto ai fringe benefit: tutte le agevolazioni - Il fringe benefit è lo strumento del cosiddetto “welfare aziendale” a sostegno non solo delle famiglie, ma anche di lavoratori single o in coppia, con o senza figli. tg24.sky.it scrive
Se vivi in affitto, puoi avere fino a 2000 euro di Bonus: ecco come ottenerli - A causa della crisi economica, il tema dell’affitto è divenuto nevralgico nel ... Riporta blitzquotidiano.it