Nonostante sia stato annunciato già in estate, il Piano Casa del Governo non è stato inserito nella Manovra finanziaria. Niente bonus quindi per gli affitti, nemmeno per le giovani coppie indicate da Meloni come l’oggetto del provvedimento. Ci sono però alcuni modi per detrarre parte del proprio affitto dalle tasse, nella dichiarazione dei redditi. La percentuale detraibile cambia a seconda della situazione dell’inquilino, con vantaggi per giovani e lavoratori. Un altro modo per ottenere un aiuto sull’affitto è quello di rivolgersi al proprio comune. Alcune amministrazioni locali, in fatti, hanno creato dei bonus affitti locali, come quello di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus affitto fino a 2.000 euro, come ottenere la detrazione nel 730 e i sussidi