Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny, giudizio severo della Gazzetta sulla sua prova in Verona Inter: «5 passi indietro, a tratti sembra.». Il voto in pagella. Dopo una serie di prestazioni da protagonista, che lo avevano eletto a sorpresa positiva di questo avvio di stagione, arriva il primo, brusco stop per Ange-Yoan Bonny. Schierato titolare dal tecnico Cristian Chivu nel l unch match contro l’Hellas Verona per sostituire l’infortunato Marcus Thuram, l’attaccante francese ha offerto una prestazione decisamente opaca, la peggiore da quando veste la maglia nerazzurra. In una partita vinta dalla Beneamata con più fortuna che gioco, Bonny non è mai riuscito ad accendersi né a rendersi pericoloso dalle parti del portiere avversario, faticando a trovare la posizione e l’intesa con i compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

