Bonifiche via ai Site Visit | la nuova strategia per risanare la Terra dei Fuochi
(Adnkronos) – È partita con due appuntamenti il 30 e 31 ottobre l'iniziativa “Rehabilitation Site Visit”, voluta dal Commissario Gen. D. CC Giuseppe Vadalà in intesa con i sindaci delle province di Napoli e Caserta. L'obiettivo primario dell'iniziativa è duplice: rendicontare gli sforzi compiuti sui siti di abbandono rifiuti e comunicare alla cittadinanza i risultati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
