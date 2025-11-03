Bonifiche via ai Site Visit | la nuova strategia per risanare la Terra dei Fuochi

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È partita con due appuntamenti il 30 e 31 ottobre l'iniziativa "Rehabilitation Site Visit", voluta dal Commissario Gen. D. CC Giuseppe Vadalà in intesa con i sindaci delle province di Napoli e Caserta. L'obiettivo primario dell'iniziativa è duplice: rendicontare gli sforzi compiuti sui siti di abbandono rifiuti e comunicare alla cittadinanza i risultati .

