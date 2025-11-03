Bonifiche ambientali | stanziati 19,8 milioni di euro

Un passo atteso e fondamentale verso il risanamento della ferita ambientale inferta a tutta la comunità fidentina: nella giornata di venerdì 31 ottobre sono stati sottoscritti gli accordi tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, accordi che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it