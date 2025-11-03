Bonifiche ambientali | stanziati 19,8 milioni di euro
Un passo atteso e fondamentale verso il risanamento della ferita ambientale inferta a tutta la comunità fidentina: nella giornata di venerdì 31 ottobre sono stati sottoscritti gli accordi tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, accordi che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Comunicato stampa N. 1168 - 30 ottobre 2025 - Catarratti e Bisconte: nuove bonifiche contro le discariche abusive L’Amministrazione Comunale e MessinaServizi proseguono l’azione di contrasto all’inciviltà e ai reati ambientali. Sanzioni e indagini in corso g - facebook.com Vai su Facebook
Bonifiche in ritardo tempi lunghi e pochi fondi - Il recupero dei siti industriali dismessi può diventare un’occasione di rilancio produttivo e di crescita dell’occupazione. Da repubblica.it
Terra dei fuochi, fatta la legge mancano i soldi. Tutti gli sconti con cui il Governo Meloni sceglie di non colpire il sistema - Con 137 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha convertito in legge il decreto Terra dei Fuochi, testo di 15 articoli con cui si stanziano 15 milioni di euro per il 2025 destinati agli interventi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Bonifiche, siglato accordo a Taranto per sviluppo biotecnologie - Siglato l'accordo tra il commissario per le bonifiche di Taranto Vito Felice Uricchio e la presidente della Fondazione Biotech for Life ITS Academy, Milena Rizzo, per promuovere lo sviluppo delle ... Riporta ansa.it