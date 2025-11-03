Bon mariage al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra

Sabato 8 Novembre al teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra alle 21 vi aspetta una divertentissima commedia illuministica sul matrimonio. Compagnia Teatro Impiria Modus Verona. Prenotazione: 347 968 4096. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

