Bon mariage al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra
Sabato 8 Novembre al teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra alle 21 vi aspetta una divertentissima commedia illuministica sul matrimonio. Compagnia Teatro Impiria Modus Verona. Prenotazione: 347 968 4096. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Matrimonio perfetto? Forse solo a teatro! Sabato 8 Novembre alle 21.00, al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra, la Compagnia Teatro Impiria Modus di Verona porta in scena “Bon Mariage”, una commedia brillante tutta da ridere! ? Biglietto: €8,00 Pren - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo e solidarietà, “Cambiamo Musica!” torna al teatro Goldoni con un cast d’eccellenza - Livorno 30 ottobre 2025 Spettacolo e solidarietà, “Cambiamo Musica! Lo riporta livornopress.it
Teatro Goldoni: ricomincio da Lui - Chissà quante volte molti di noi avranno occupato un posto in platea o in palchetto per assistere a uno spettacolo. Si legge su metropolitano.it
Teatro Goldoni, su il sipario! - VENEZIA – In occasione della riapertura del Teatro Goldoni e in concomitanza con i festeggiamenti per i suoi 400 anni, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale assieme al Comune di Venezia ... Riporta ilnuovoterraglio.it