Bomber muro papà | i segreti di Pavlovic che nel Milan fa per tre
Il serbo al secondo gol stagionale e l'esultanza con il pallone sotto la maglia rivela: diventerà padre in primavera. Allegri lo chiama "bomber" e sorride: contro Juve, Roma e Napoli ha subito una rete in 270'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
