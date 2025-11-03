Bomber muro papà | i segreti di Pavlovic che nel Milan fa per tre

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo al secondo gol stagionale e l'esultanza con il pallone sotto la maglia rivela: diventerà padre in primavera. Allegri lo chiama "bomber" e sorride: contro Juve, Roma e Napoli ha subito una rete in 270'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

