Bolognina e posto di polizia Ora FdI incalza la giunta

"È una bellissima notizia che la polizia di Stato stia aprendo un ufficio in Bolognina. Questa scelta dimostra l’impegno del Governo Meloni per la sicurezza della Bolognina. Ora però Lepore e la sua giunta devono fare la loro parte, devono assumere agenti di polizia Locale e destinarne almeno 100 per la Bolognina e la zona stazione, come noi di FdI stiamo proponendo da tempo". A sottolinearlo è Francesca Scarano, capogruppo FdI al Comune, dopo che è stata annunciata l’apertura di un nuovo posto di polizia a due passi da via Carracci. "Un passo storico", l’ha definito ieri sul Carlino l’assessora Matilde Madrid, descrivendo una nuova era in arrivo per un quartiere vessato da criminalità, spaccio e degrado: non solo un posto di polizia, ma anche più polizia locale in strada, l’apertura di due chioschi e quattro spazi Acer per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolognina e posto di polizia. Ora FdI incalza la giunta

