Bologna | zio di Laura Pausini muore in bici travolto da un un’automobilista che è scappato Caccia al pirata

3 nov 2025

Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, è l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

