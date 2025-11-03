Bologna | zio di Laura Pausini muore in bici travolto da un un’automobilista che è scappato Caccia al pirata

Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, è l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bologna: zio di Laura Pausini muore in bici travolto da un un’automobilista che è scappato. Caccia al pirata

