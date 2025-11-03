Bologna via a tutti i rinnovi in casa rossoblu Ecco la situazione attuale degli emiliani nei confronti di questi giocatori

Bologna, via ai rinnovi: trattative in corso per Odgaard, Moro e Castro In casa Bologna è iniziata ufficialmente la campagna autunnale dei rinnovi. Dopo un avvio di stagione convincente e un progetto tecnico in continua crescita sotto la guida di Vincenzo Italiano, il club rossoblù ha deciso di blindare alcuni dei protagonisti della rosa, puntando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, via a tutti i rinnovi in casa rossoblu. Ecco la situazione attuale degli emiliani nei confronti di questi giocatori

Carlino – Via ai rinnovi di Odgaard, Castro e Moro - Oltre ai dialoghi con Freuler, Lucumi e Orsolini, con situazioni diverse, il club sta discutendo anche con Jens Odgaard Santi Castro e Nikola Moro. Lo riporta msn.com

Carlino – La Roma su Freuler, il Bologna deve accelerare sul rinnovo - Quello di Lukasz Skorupski è ufficiale e nel frattempo si sta lavorano anche con Riccardo Orsolini e Santi Castro per prolungare e adeguare i rispettivi contratti. Come scrive msn.com