Bologna travolto e ucciso in bici lo zio di Laura Pausini Caccia all’auto pirata

Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, è stato investito e ucciso ieri 2 novembre mentre percorreva in bicicletta via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est di Bologna. L’uomo, 78enne originario di Solarolo (Ravenna) ma residente nel capoluogo emiliano, è stato travolto da una persona alla guida di un’auto. Che, dopo l’impatto, è scappata senza prestare soccorso. Nonostante i tentativi dei medici, per il 78enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 14.30. Un testimone: «Ho visto la bici volare via». Secondo una prima ricostruzione, Ettore Pausini stava pedalando in direzione del centro città quando una macchina, che procedeva verso la periferia, lo ha colpito con violenza. 🔗 Leggi su Open.online

