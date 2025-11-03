Bologna-Napoli tegola pesantissima | salta il match è ufficiale

Nel corso del match contro il Parma, Remo Freuler ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Come indicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, il centrocampista svizzero sarà operato nei prossimi giorni. Salterà sicuramente la sfida di domenica con il Napoli, ma è ancora troppo presto per fare ipotesi sui tempi di recupero. Bologna, grave infortunio per Remo Freuler. Vincendo il derby emiliano contro il Parma, il Bologna ha prolungato la sua imbattibilità in Serie A. L’ultima sconfitta dei rossoblù risale allo scorso 14 settembre. Da allora, gli emiliani hanno conquistato quattro successi e tre pareggi, tornando in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

