Bologna morto lo zio di Laura Pausini Ettore | 78enne investito da auto pirata mentre rientrava da giro in bici fuggito il conducente – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini stava tornando da una delle sue consuete uscite in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da una Opel Astra di colore chiaro che procedeva in direzione opposta. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118 e un’ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, morto lo zio di Laura Pausini Ettore: 78enne investito da auto pirata mentre rientrava da giro in bici, fuggito il conducente – VIDEO

