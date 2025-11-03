Bologna morto lo zio di Laura Pausini Ettore | 78enne investito da auto pirata mentre rientrava da giro in bici fuggito il conducente – VIDEO
Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini stava tornando da una delle sue consuete uscite in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da una Opel Astra di colore chiaro che procedeva in direzione opposta. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118 e un’ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
