Bologna il punto in cui l' auto pirata ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini

Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, 78 anni, ciclista appassionato e volto noto dell’associazione Onconauti Bologna, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. L’impatto è stato devastante: la Opel Astra, un modello datato, ha colpito in pieno la bicicletta di Pausini, scaraventandolo a terra. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, per Pausini non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, il punto in cui l'auto pirata ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini

