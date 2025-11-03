Bologna contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro Il giocatore festeggia ma mette avanti la squadra e intanto il Dall’Ara si gode il suo gioiello

Bologna, contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro: ma per l’argentino la squadra resta la priorità Il Bologna torna a vincere grazie a un protagonista speciale: Santiago Castro. L’attaccante argentino, classe 2004, ha firmato la sua prima doppietta in Serie A, trascinando i rossoblù al successo per 2-1 sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna contro il parma la decide la prima doppietta in serie a di castro il giocatore festeggia ma mette avanti la squadra e intanto il dall8217ara si gode il suo gioiello

Bologna, contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro. Il giocatore festeggia, ma mette avanti la squadra e intanto il Dall'Ara si gode il suo gioiello

