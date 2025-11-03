Bologna contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro Il giocatore festeggia ma mette avanti la squadra e intanto il Dall’Ara si gode il suo gioiello
Bologna, contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro: ma per l’argentino la squadra resta la priorità Il Bologna torna a vincere grazie a un protagonista speciale: Santiago Castro. L’attaccante argentino, classe 2004, ha firmato la sua prima doppietta in Serie A, trascinando i rossoblù al successo per 2-1 sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Due infortuni, un rosso e tre gol subiti: troppo Bologna per il Parma (1-3) - https://sportparma.com/?p=206560 - facebook.com Vai su Facebook
Doppietta di #Castro e #Miranda trascinano il #Bologna: #Parma sconfitto con un uomo in meno - X Vai su X
Serie A: il Bologna vince 3-1 il derby contro il Parma, Castro decide il match. La classifica aggiornata - Con questi tre punti il Bologna aggancia momentaneamente il Milan al quarto posto, in attesa del match dei rossoneri contro la Roma. Segnala ilovepalermocalcio.com
SI PARTE!!! Primo possesso per il Parma...18:02 - Bologna: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Secondo sport.virgilio.it
Doppietta di Castro e gol di Miranda: il Bologna vince il derby contro il Parma - 1 per i rossoblù che ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé. Lo riporta ilrestodelcarlino.it