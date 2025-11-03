Bologna auto pirata travolge e uccide lo zio di Laura Pausini

Travolto e ucciso da un pirata della strada mentre, come ogni fine settimana, faceva una lunga pedalata alle porte di Bologna. Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, era in sella alla sua mountain bike quando il 2 novembre dopo le 13 è stato investito mentre tornava verso il centro. La macchina, che arrivava dalla direzione opposta lo ha colpito in pieno, distruggendo la bici e lasciando l'anziano in fin di vita sull'asfalto. L'auto, una vecchia Opel Astra, si è dileguata. Per un'ora i soccorritori hanno tentato di rianimare il ciclista, invano. "Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te", gli aveva scritto Laura quando nove anni prima aveva sconfitto il cancro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, auto pirata travolge e uccide lo zio di Laura Pausini

