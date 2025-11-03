Bologna al quarto posto in Italia per reati denunciati | rapine e furti i più frequenti

Bologna, 3 novembre 2025 - Criminalità: Bologna al quarto posto tra le città italiane che registrano più reati denunciati all’Autorità giudiziaria dalle forze dell’ordine. Il Sole24 Ore ha pubblicato i dati del Viminale, relativi all’andamento dello scorso anno e il capoluogo felsineo si collocata nella parte alta della classifica che è determinata dal confronto tra il 2024 e il 2023 attraverso le denunce ogni centomila (6.055), con un totale di denunce che è paria a 61.816. I reati più frequenti. Le rapine in casa, ma anche in strada, in banca e negli uffici postali, sono i reati più frequenti, collocandosi al terzo posto con 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna al quarto posto in Italia per reati denunciati: rapine e furti i più frequenti

Altre letture consigliate

La Virtus Bologna è perfetta vince a Trento 102 a 83 01/11/2025 Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione bolognese prende il largo nel secondo periodo, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio https://www.ladigetto.it/la-virtus-bologna-e-perfetta-vin Vai su Facebook

L'Emilia-Romagna nell'indice di criminalità del Sole 24 Ore: Bologna e Rimini sono tra le prime cinque province in Italia - Sono rispettivamente al quarto e quinto posto nella classifica del numero di denunce presentate ogni 100. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Affitti brevi, Bologna è quarta per ricavi medi (sopra Milano): «Saliti da 5mila a più di 16mila euro in sette anni» - Lo studio di Future Urban Legacy Lab per il Politecnico di Torino sugli affitti brevi in Italia dal 2017 al 2024. Segnala corrieredibologna.corriere.it