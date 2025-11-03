Bodo Glimt-Monaco Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Entrambe reduci da un KO in campionato il BodoGlimt e il Monaco si affrontano in questa quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Knutsen è in lotta con il Viking per la conquista del torneo quando mancano 270 minuti alla fine, e i morkebla non mollano di un millimetro: sarà battaglia fino all’ultima giornata e ciò inevitabilmente toglierà energie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
