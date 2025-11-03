Bocciato il Ponte sullo Stretto è tutto da rifare | Giorgia Meloni furibonda

Temporeale.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Una decisione che non è piaciuta alla Premier Giorgia Meloni che ha comunque ribadito l’intenzione del Governo di procedere con l’opera  Proprio nei giorni in cui si stanno ultimando i lavori sui provvedimenti della Legge di Bilancio 2016, il Governo ha incassato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

bocciato il ponte sullo stretto 232 tutto da rifare giorgia meloni furibonda

© Temporeale.info - Bocciato il Ponte sullo Stretto, è tutto da rifare: Giorgia Meloni furibonda

