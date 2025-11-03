Bocciato il Ponte sullo Stretto è tutto da rifare | Giorgia Meloni furibonda

Stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Una decisione che non è piaciuta alla Premier Giorgia Meloni che ha comunque ribadito l’intenzione del Governo di procedere con l’opera Proprio nei giorni in cui si stanno ultimando i lavori sui provvedimenti della Legge di Bilancio 2016, il Governo ha incassato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bocciato il Ponte sullo Stretto, è tutto da rifare: Giorgia Meloni furibonda

Altri contenuti sullo stesso argomento

Valentina Barzotti. . Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un progetto lontano dalle reali priorità del Paese ( bocciato dalla Corte dei Conti ! ) L’Italia ha bisogno di interventi concreti, come il Ponte della Becca, che da anni attende di essere sostituito e c - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti: dubbi sui cost - X Vai su X

Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti, Salvini e Meloni furiosi - La Corte dei Conti respinge il progetto del Ponte sullo Stretto, giudicando irregolare la delibera Cipess. Scrive quifinanza.it

Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei conti ha bocciato il progetto e cosa succede ora - I magistrati contabili negano il visto alla delibera Cipess da 13,5 miliardi di euro approvata ad agosto. Segnala wired.it

Perché la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto - Il "no" della Corte dei conti al Cipess per il Ponte sullo Stretto di Messina complica i piani del governo. Scrive policymakermag.it