Bocchino gela Formigli mi piacciono queste trasmissioni!

Una puntata movimentata, per Corrado Formigli. In studio a PiazzaPulita c’è Elly Schlein, segretaria del Pd che ripete a macchinetta il suo «allarme democratico». Un refrain sgonfio che costringe il padrone di casa a interrompere la sua ospite: «Di fronte al rischio di autoritarismo, ora lo dico metaforicamente, ma si va in montagna, capito? Non è che si sta poi tutti tranquilli, come se niente fosse. Lei pensa che l’Italia stia scivolando verso un regime illiberale?». Tocca poi a Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, corrispondente Rai da Parigi e fresco di candidatura con il centrodestra alle imminenti regionali in Campania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bocchino gela Formigli, "mi piacciono queste trasmissioni!"

