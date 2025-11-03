Bmt turismo religioso e valorizzazione del territorio | successo a Paestum per il Meeting Anima

Ildenaro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’atmosfera densa di emozione, partecipazione e interesse ha accompagnato giovedì 30 ottobre la presentazione del MeetingAnima– Meeting del Turismo Religioso”, promossa dalla Provincia di Salerno nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospitata presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. La sala gremita e l’attenzione del pubblico hanno testimoniato quanto il tema del turismo religioso, oggi più che mai, rappresenti un ponte tra fede, cultura e sviluppo del territorio. “ANIMA” nasce come progetto capace di unire la dimensione spirituale con quella del turismo sostenibile, valorizzando i luoghi della fede come spazi di incontro, bellezza e comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bmt turismo religioso valorizzazioneCammini: rinnovato l’accordo per il turismo religioso - L’accordo punta alla valorizzazione dei cammini, dei luoghi di culto e del pa ... ravennawebtv.it scrive

bmt turismo religioso valorizzazioneRegione e Conferenza Episcopale: promozione turismo religioso tra monasteri aperti e 22 cammini - Romagna il turismo dei cammini religiosi e delle iniziative legate ai luoghi di fede. Da chiamamicitta.it

Giubileo e turismo religioso: valorizzazione del patrimonio religioso a Ferrara - Il Giubileo è visto non solo come un grande momento di spiritualità, ma anche come un'opportunità per promuovere il turismo religioso, partendo dal nostro territorio. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bmt Turismo Religioso Valorizzazione