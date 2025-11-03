Bmt turismo religioso e valorizzazione del territorio | successo a Paestum per il Meeting Anima

Un’atmosfera densa di emozione, partecipazione e interesse ha accompagnato giovedì 30 ottobre la presentazione del Meeting “Anima– Meeting del Turismo Religioso”, promossa dalla Provincia di Salerno nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospitata presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. La sala gremita e l’attenzione del pubblico hanno testimoniato quanto il tema del turismo religioso, oggi più che mai, rappresenti un ponte tra fede, cultura e sviluppo del territorio. “ANIMA” nasce come progetto capace di unire la dimensione spirituale con quella del turismo sostenibile, valorizzando i luoghi della fede come spazi di incontro, bellezza e comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it