Bergamo. Scossone in casa Blu Basket. All’indomani delle due sconfitte consecutive in trasferta ad Avellino e a Ruvo di Puglia nel giro di pochi giorni, la società ha deciso di esonerare coach Andrea Zanchi. Contestualmente alla decisione, è stato ufficializzato anche il divorzio con l’ormai ex direttore sportivo Fabrizio Frates, che è stato sollevato dall’incarico, ma già da un mese e oltre non era più realmente operativo a causa di una sospensione interna. “La decisione è maturata dopo una lunga riflessione, alla luce dei risultati non soddisfacenti della squadra in questo avvio di stagione, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un bilancio negativo di sole quattro gare vinte in nove giornate”, spiega la Blu Basket in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Blu Basket, scossone in panchina: esonerato coach Zanchi, Ramagli in pole per sostituirlo