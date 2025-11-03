Blu Basket ancora ko | a Ruvo di Puglia il quinto stop nelle ultime cinque

Altra serata da dimenticare per la Gruppo Mascio Bergamo dopo quella di mercoledì ad Avellino. Domenica sera, 2 novembre, la società orobica è stata battuta per 91-84 sul parquet del Ruvo di Puglia dopo essere sempre stata sotto nel punteggio dal 12? in avanti. Si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per la Blu Basket, ferma a 8 punti dopo 9 giornate di campionato. Sconfitta arrivata nonostante un inizio quasi perfetto, con la Gruppo Mascio Bergamo che non ha sbagliato l’approccio. Il quintetto di Coach Zanchi ha provato a scappare grazie ad un 57 da tre che consente ai blu, spinti da Loro e Udom, di allungare sul 6-13, poi 8-16, fino al massimo vantaggio di 19-29 al 9’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

