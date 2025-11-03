Blossoms Shanghai | la serie di Wong Kar-wai debutta in streaming negli USA - Guarda il trailer

Dal 24 novembre Criterion Channel inizierà a rendere disponibili i primi tre dei 30 episodi che compongono una serie già leggendaria. Si tratta del segnale che la distribuzione in Occidente, e quindi anche in Italia, dove arriverà grazie a MUBI sta per avere inizio? Speriamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Blossoms Shanghai: la serie di Wong Kar-wai debutta in streaming negli USA - Guarda il trailer

Contenuti che potrebbero interessarti

Blossoms Shanghai, la prima serie di Wong Kar-wai arriva in streaming: ecco dove - Dopo la sua presentazione alla tv cinese alla fine del 2023, la serie sarà finalmente distribuita in parecchi mercati europei (Italia inclusa) Blossoms Shanghai, la prima serie televisiva di Wong ... Lo riporta movieplayer.it

Blossoms Shanghai: il trailer della serie (forse anche film) di Wong Kar-wai - Sta finalmente per vedere la luce l'annunciato nuovo lavoro del regista di Hong Kong che è stato inteso come terza parte ideale del dittico composto dal capolavoro In the Mood for Love e dal suo ... Si legge su comingsoon.it

Wong Kar-wai: confermata la sua prima serie ‘Blossoms Shanghai’ - wai, ha firmato da poco la sua prima serie tv drammatica Blossoms Shangai come produttore. Si legge su movieplayer.it