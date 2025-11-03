Bloccati nel caos Tanzania | I ragazzi stanno bene

ROVATO (Brescia) Apprensione in Franciacorta per le sorti di una delegazione di oltre venti persone dell’Istituto Lorenzo Gigli di Rovato, attualmente bloccata in Tanzania. Il gruppo, composto da studenti, insegnanti e volontari di associazioni del territorio, si è trovato nel mezzo di un’improvvisa ondata di tensioni politiche. Le proteste e gli scontri, che hanno già causato alcune centinaia di morti, sono legati alla contestata rielezione della presidente Samia Suluhu Hassan. La delegazione si trova in Africa per uno scambio culturale, promosso con la missione di frate Paolo Boldrini, che gestisce una scuola nella località di Pomerini, dove vive da vent’anni, conosciuto e stimato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bloccati nel caos Tanzania: "I ragazzi stanno bene"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Voli bloccati, caos negli aeroporti, milioni di famiglie senza sussidi, licenziamenti a catena. Disastro shutdown negli Usa >> https://buff.ly/XTKEvnN - facebook.com Vai su Facebook

Caos nei cieli #USA, bloccati i voli a #NewYork e in altri #aeroporti: cosa è successo - X Vai su X

Scontri dopo le elezioni, studenti italiani bloccati in Tanzania - Scontri dopo presidenziali in Tanzania per presunti brogli. Secondo msn.com

Una trentina tra studenti e insegnanti bresciani bloccati in Tanzania: «Sono al sicuro, stanno bene. Nessun allarmismo» - La dirigente scolastica Di Domenico: «Le istituzioni sono al nostro fianco, le famiglie stiano tranqu ... Secondo msn.com

Studenti, docenti e volontari bresciani bloccati in Tanzania - I ragazzi frequentano il Gigli di Rovato e sono nel Paese africano per un scambio culturale: tre giorni fa sono scoppiate le proteste contro il governo ... Segnala giornaledibrescia.it