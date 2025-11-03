ESTRA 76 FORTITUDO BOLOGNA 81 ESTRA: Saccaggi 4, Johnson 26, Campogrande 6, Knight 23, Zanotti 4; Gallo 5, Alessandrini 8, Magro, Stoch ne, Dellosto ne, Agostini ne, Pinelli ne. All. T. Della Rosa. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli, Moore 22, Sarto 32, Mazzola 5, Sorokas 14; G. Della Rosa 5, Guaiana 3, Moretti, Anumba ne, Gamberini ne. All. Caja. Arbitri: Pazzaglia, De Biase e Di Martino. Note: parziali 17-17, 29-34, 52-64. Tiri da due: Pistoia 520; Fortitudo 1529. Tiri da tre: 1943; 1335. Tiri liberi: 910; 1212. Rimbalzi: 31; 43. La Fortitudo cale il tris e dopo Verona e Torino batte anche Pistoia e sale al secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Blitz Difesa e un super Sarto: festa Fortitudo