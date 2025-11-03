Blitz delle Fiamme Oro | sequestro record in un compro oro abusivo
Blitz delle Fiamme Oro in un compro oro abusivo: sequestrati 4 kg di gioielli e 6 mila euro. Scoperte gravi violazioni antiriciclaggio.. Un’operazione condotta nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnia di Soverato ha portato alla luce un caso eclatante di violazioni sistematiche della normativa antiriciclaggio. Il blitz, definito tra i più significativi degli ultimi mesi, ha visto le Fiamme Oro sequestrare una quantità ingente di preziosi usati e denaro contante da un’attività commerciale operante sotto l’insegna “compro oro – pagamento in contanti o cambio merce”. Un’attività fuori dai radar. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Droga: blitz contro narcotrafficanti, 5 fermi. Operazione di polizia e fiamme gialle nel trapanese #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Blitz delle Fiamme gialle alla Fiera d’autunno: sequestrati 2000 prodotti ift.tt/KFrpvZw - X Vai su X
Soverato, blitz della Gdf in un “Compro oro”: sequestrati preziosi per 800mila euro – VIDEO - Rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di identificazione della clientela e della registrazione della merce ... Si legge su corrieredellacalabria.it
Trenta chili di preziosi nel Compro Oro abusivo: blitz delle Fiamme Gialle - Molteplici le violazioni emerse degli obblighi previsti sia dalla normativa antiriciclaggio sia dalla disciplina prezzi, per la mancata esposizione delle tariffe Scoperta dalla Guardia di Finanza ... Segnala rainews.it
Lusciano, blitz nel calzaturificio abusivo: scattano sequestro e denuncia - All'interno dell'opificio, completamente sconosciuto al Fisco, durante il blitz le fiamme gialle hanno ... Lo riporta ilmattino.it