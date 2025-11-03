Blitz delle Fiamme Oro in un compro oro abusivo: sequestrati 4 kg di gioielli e 6 mila euro. Scoperte gravi violazioni antiriciclaggio.. Un’operazione condotta nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnia di Soverato ha portato alla luce un caso eclatante di violazioni sistematiche della normativa antiriciclaggio. Il blitz, definito tra i più significativi degli ultimi mesi, ha visto le Fiamme Oro sequestrare una quantità ingente di preziosi usati e denaro contante da un’attività commerciale operante sotto l’insegna “compro oro – pagamento in contanti o cambio merce”. Un’attività fuori dai radar. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Blitz delle Fiamme Oro: sequestro record in un “compro oro” abusivo