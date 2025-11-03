L'ultima puntata della terza stagione di Blanca promette tanti colpi di scena, ci sarà la quarta stagione? Si farà la 4° stagione di Blanca? E' la domanda che si pongono tutti i fan della fiction in onda su Rai 1, con protagonista Maria Chiara Giannetta che riveste i panni di una giovane cons. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Blanca, la 4° stagione si farà? Ecco se e quando esce e la trama del finale della terza stagione in onda su Rai 1 il 3 novembre 2025