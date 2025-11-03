Blanca la 4° stagione si farà? Ecco se e quando esce e la trama del finale della terza stagione in onda su Rai 1 il 3 novembre 2025

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima puntata della terza stagione di Blanca promette tanti colpi di scena, ci sarà la quarta stagione? Si farà la 4° stagione di Blanca? E' la domanda che si pongono tutti i fan della fiction in onda su Rai 1, con protagonista Maria Chiara Giannetta che riveste i panni di una giovane cons. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

blanca la 4176 stagione si far224 ecco se e quando esce e la trama del finale della terza stagione in onda su rai 1 il 3 novembre 2025

© Ilgiornaleditalia.it - Blanca, la 4° stagione si farà? Ecco se e quando esce e la trama del finale della terza stagione in onda su Rai 1 il 3 novembre 2025

Altre letture consigliate

Blanca 3: il cast, la trama delle puntate e quando finisce la terza stagione con Maria Chiara Giannetta - La detective ipovedente tornerà, senza Linneo ma accompagnata da Cane 3, e dovrà fare i conti con la sofferenza ... Da fanpage.it

Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione - Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti, circa due ore comprese le ... tpi.it scrive

Ritorna "Blanca”: più colorata e intuitiva vive una terza stagione dove tutto cambia - Questa sera parte la terza stagione di “Blanca”, una produzione Lux Vide, società del gruppo Freemantle, in collaborazione con ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 4176 Stagione Far224