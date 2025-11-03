Blanca 4 si farà? Ruggeri | La trama racconterebbe la maternità decisione spetta a Maria Chiara Giannetta e Rai

Blanca 4 si farà? Intervista allo sceneggiatore Mario Ruggeri. La quarta stagione della serie TV di Rai1 con Maria Chiara Giannetta è ancora in forse. Si attende la decisione della Rai e dell'attrice. Se dovesse arrivare la conferma, le nuove puntate andrebbero in onda nel 2027. Ruggeri non ha dubbi: "Blanca ha ancora tanto da dire. Quali sfide comporterà la maternità? Blanca potrà continuare a fare la poliziotta?". 🔗 Leggi su Fanpage.it