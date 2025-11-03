Blanca 3 | stasera su Rai 1 l' ultima adrenalinica puntata della serie con Maria Chiara Giannetta

3 nov 2025

Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l'ultima puntata della terza stagione di Blanca, in cui la consulente della polizia di Genova scoprirà finalmente la verità su Domenico, sulla morte di Valya e sul bambino scomparso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

blanca 3 stasera su rai 1 l ultima adrenalinica puntata della serie con maria chiara giannetta

© Comingsoon.it - Blanca 3: stasera su Rai 1 l'ultima adrenalinica puntata della serie con Maria Chiara Giannetta

