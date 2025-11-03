Blanca 3 le anticipazioni dell’ultima puntata e i dubbi sulla quarta stagione

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 – La puntata di ‘ Blanca 3 ’ di lunedì 27 ottobre ha registrato il 24,3% di share, pari a 3 milioni 884 mila spettatori. Numeri che valgono una conferma: lo show di Rai 1 tratto dai romanzi di Patrizia Rinaldi e con Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista continua a registrare un successo dopo l’altro. Lunedì 3 novembre va in onda l’ultimo episodio della stagione numero 3: ecco cosa accadrà. ‘Blanca 3’: le anticipazioni. L’ultimo episodio della terza stagione di ‘Blanca’ sarà ‘Il bambino’ e già il titolo lascia intendere che, finalmente, si arriverà alla conclusione del caso che ha sconvolto tutti gli episodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

blanca 3 le anticipazioni dell8217ultima puntata e i dubbi sulla quarta stagione

© Quotidiano.net - Blanca 3, le anticipazioni dell’ultima puntata e i dubbi sulla quarta stagione

Contenuti che potrebbero interessarti

blanca 3 anticipazioni dell8217ultimaCome finisce “Blanca 3”? L’ultima puntata di stasera è dedicata alle mamme coraggiose - Di certo Blanca è pronta a diventare madre e a fare un salto triplo, con paura, ma anche con coraggio. Secondo iodonna.it

blanca 3 anticipazioni dell8217ultimaBlanca 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni - Ultimo atto stagionale per la serie con Maria Chiara Giannetta, che ha ancora una volta trovato il consenso del pubblico televisivo ... Si legge su today.it

blanca 3 anticipazioni dell8217ultimaBlanca 3, anticipazioni ultima puntata del 3 novembre 2025: come finisce il caso del bambino scomparso e la verità su Domenico - Tutto pronto per l’ultima puntata di Blanca 3: lunedì 3 novembre su Rai 1 il finale svela la verità su Domenico e sul bambino scomparso. Si legge su alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Dell8217ultima