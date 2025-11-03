Blackout a Napoli senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele | ascensori fermi e gente in strada

Blackout al Corso Vittorio Emanuele: al buio interi palazzi. Verifiche alla cabina dei tecnici E-distribuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La nave porta-auto Grande Roma di Grimaldi Group è rimasta vittima di un blackout a causa di un incendio nella sala macchine mentre si trovava in Nord Europa al largo della Francia. Dal quartier generale della compagnia a Napoli hanno fatto sapere che le - facebook.com Vai su Facebook

Blackout a Napoli, senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele: ascensori fermi e gente in strada - Senza luce dalle 20,40 circa duecento famiglie negli stabili sul lato verso piazza Mazzini. Come scrive fanpage.it

Kiev e 12 regioni senza luce, domani blackout per 24 ore - A Kiev e in 12 regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa del superamento dei limiti di consumo, rende noto l'azienda elettrica ucraina Ukrenergo su Telegram. Si legge su quotidiano.net