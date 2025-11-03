Black Hawk in azione a Pokrovsk | il raid segreto del GUR per fermare l’avanzata russa

I filmati risalgono al primo giorno di novembre e mostrano con chiarezza due elicotteri di produzione americana Black Hawk che si posano in campo aperto, a ridosso dell'area industriale nord-occidentale di Pokrovsk, una delle città simbolo della resistenza ucraina che sta ora cadendo, casa dopo casa, in mano russa. Il loro compito: sbarcare pochi soldati scelti con una missione difficile — impedire l' accerchiamento delle truppe russe e tenere aperta una via di fuga per le unità ucraine che potrebbero essere costrette a ritirarsi. I due elicotteri UH-60 mostrati nei video appartengono alla Direzione Centrale di Intelligence dell' Ucraina, il GUR, e insieme a un terzo elicottero hanno volato a bassissima quota, a una dozzina di metri dal suolo, per non essere intercettati o presi di mira dai sistemi antiaerei, atterrando in un campo aperto a nord della città sotto assedio.

