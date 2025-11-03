Bisseck Inter quello da centrale non è un esperimento di Chivu ma un ‘lampo per il futuro’ | l’idea per il tedesco
di Giuseppe Colicchia Bisseck Inter, quello da centrale non è un esperimento di Chivu ma un ‘lampo per il futuro’: l’idea tattica per il difensore tedesco. La sofferta vittoria dell’Inter a Verona ha confermato una nuova tendenza tattica del tecnico Cristian Chivu: l’impiego di Yann Bisseck come perno centrale della difesa. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non si tratta più di un esperimento, ma di un “lampo di futuro”, una scelta precisa per dare velocità e fisicità a un reparto che ne ha bisogno. Se il difensore tedesco ha convinto, lo stesso non si può dire degli altri giovani lanciati dal tecnico romeno, apparsi in difficoltà nella battaglia del Bentegodi e autori di “deludenti passi indietro”. 🔗 Leggi su Internews24.com
